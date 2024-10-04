У 2024 році на схилі біля заводу «Ензим» утворилось провалля

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив коригування проєкту реконструкції вул. Личаківської, аби укріпити аварійний схил, який утворився дорогою до Винників. Відповідне рішення ухвалили на засіданні у пʼятницю, 4 жовтня.

Йдеться про ділянку вул. Личаківської від вул. Букової до межі міста протяжністю близько 4,1 км. Цю частину дороги ремонтували у 2020-2021 роках, роботи виконувала компанія «Автомагістраль-Південь» за 160,3 млн грн.

У 2024 році на схилі частини вул. Личаківської біля заводу «Ензим» утворилось провалля. Після цього міська рада замовила коригування проєкту, аби відновити аварійну ділянку. У вересні 2024 року голова Львівської ОВА Максим Козицький погодив проєктну документацію на коригований проєкт реконструкції вул. Личаківської вартістю 213,4 млн грн. Тож загалом ці роботи подорожчали на 53 млн грн.

Як повідомив під час засідання виконавчого комітету 4 жовтня керівник департаменту мобільності Олег Забарило, частину робіт профінансує підрядник, частину – міський бюджет. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що це критичні витрати.