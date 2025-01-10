У п’ятницю вночі, 10 січня, у Львові у квартирі на вул. Князя Романа, трапилось отруєння чадним газом, внаслідок якого постраждали дев’ятеро людей. Із них семеро у стані середньої важкості медики доправили до лікарень.

Як уточнили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони, отруєння сталось близько 00:25.

Постраждалі 49-річна та 41-річна жінки отримали допомогу медиків на місці. А от 18-річну та 19-річну дівчат госпіталізували до Львівської обласної клінчної лікарні. П’ятьох дівчат, віком від 7 до 14 років, доправили до дитячої лікарні святого Миколая. У всіх – стан середньої тяжкості. Аварійна бригада ЛФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» припинила подачу газу.

До слова, симптомами отруєння чадним газом є інтенсивний головний біль, загальна слабкість та сонливість, можливі запаморочення та блювота. Якщо виникають такі симптоми, потрібно вимкнути усі прилади горіння і вийти на вулицю, викликати швидку медичну допомогу та газову аварійну службу.

Газ вибухонебезпечний і найменше порушення правил може призвести до трагедії – вибуху, пожежі, руйнування та отруєння. Під час усіх таких нещасних випадків (вибух, пожежа, отруєння), потрібно зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить інших, і вони прибудуть на місце події.