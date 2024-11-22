Причину отруєння чадним газом з'ясовують фахівці

Уночі на п’ятницю, 22 листопада, у селі Новосілки-Гостинні Рудківської громади на Львівщині чадним газом отруїлася ціла сім’я з шести людей, серед яких діти.

Як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, подія сталася в селі Новосілки-Гостинні о 4:40 ночі. Допомогу надавали одразу три бригади екстреної медичної допомоги.

Трьох постраждалих дітей, віком 6, 10 та 12 років, госпіталізували в львівську лікарню святого Миколая. Батька доправили у лікарню святого Пантелеймона. Ще двоє дорослих госпіталізації не потребували.

Медики нагадують, що виявити чадний газ в помешканні без спеціальних датчиків людина не може. Просто в якийсь момент постраждалому стає погано: виникає слабкість, підвищене серцебиття, запаморочення, втрата свідомості.

У разі отруєння чадним газом необхідно відкрити вікна, за можливості, потерпілого слід винести на свіже повітря, звільнити від тугого одягу, що заважає диханню. Коли постраждалий без свідомості, потрібно піднести до носа шматочок вати чи тампон, змочений нашатирним спиртом. Якщо потерпілий притомний – дати велику кількість рідини.