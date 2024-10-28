У неділю, 27 жовтня, у Львові трапилось отруєння чадним газом, внаслідок якого постраждали шестеро людей. П’ятьох із них у стані середньої важкості медики доправили до лікарень. Про це повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та тероборони.

В одній із квартир на вул. Лесі Українки отруїлись чадним троє жінок, віком 40, 38 та 32 роки, а також троє дітей – 8-річний хлопчик, 9-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Аварійна бригада ЛФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» припинила подачу газу до квартири.

У мерії Львова вкотре наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення, – через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин, тобто газові котли чи колонки, цей комин також має бути чистим. У жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні утворюється чадний газ.

Газ вибухонебезпечний і найменше порушення правил може призвести до трагедії – вибуху, пожежі, руйнування та отруєння. Під час усіх нещасних випадків, пов'язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), потрібно зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту, і вони прибудуть на місце події.