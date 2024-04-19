У Львові четверо людей отруїлись чадним газом. Їх доставили до лікарень. Серед постраждалих – трирічна дитина. Як повідомили у прес-службі ЛМР, випадок трапився ввечері 18 квітня у Франківському районі Львова.

«У квартирі на вул. Скісній отруїлись чадним газом дві жінки, віком 25 та 47 років, 46-річний чоловік та 3-річна дівчинка. Постраждалих у стані середньої важкості доправили до лікарень», – повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР.

Аварійна бригада ЛФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» призупинила подачу газу до квартири до встановлення обставин.

Загалом, за інформацією управління, від початку 2024 року в місті зафіксували 24 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 63 людини, з них 22 – діти. Причинами цих отруєнь стало недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.

«Основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення – через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові котли чи колонки, цей комин також має бути чистим. У жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ», – наголошують фахівці.