Жінку та двох дітей госпіталізували в лікарню

У Сокільниках, 4 квітня, приблизно о 23:21, у житловому будинку отруїлася сім'я. Йдеться про 41-річного чоловіка, 37-річної жінки, 9-річного хлопчика та 6-річної дівчинки. У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА розповіли, що чоловік помер до приїзду медиків.

«Інших потерпілих госпіталізували у медичні заклади у стані різного ступеня важкості. Обставини події встановлюються», – повідомили у департаменті.

Крім цього, також 4 квітня, приблизно о 21:50, у квартирі першого поверху чотириповерхового житлового будинку на вулиці Замарстинівській, 23 у Львові чадним газом отруїлися двоє людей. Йдеться про 19-річну дівчину та 16-річного хлопця, яким надали медичну допомогу й відпустили додому.

Департамент цивільного захисту додає, що отруєння чадним газом також сталося у Страдчі Яворівського району 5 квітня, приблизно о 06:20. У квартирі багатоповерхівки отруїлися двоє дітей (15 та 9 років) та їхній батько. Чоловік відмовився від госпіталізації, а діти потрапили в лікарню у стані середнього ступеня важкості.