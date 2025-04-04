Отруєння сталося в старому будинку на вул. Устияновича поблизу Львівської політехніки

За минулу добу у Львові чадним газом отруїлися семеро людей, з них – троє дітей. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОВА.

У п’ятницю, 4 квітня, близько 3:37 чадним газом отруїлася сім’я з трьома дітьми, що проживає в багатоквартирному будинку на вул. Устияновича, 6 у Львові. Медики госпіталізували в стані середньої важкості 42-річного чоловіка, 38-річну жінку і трьох дітей віком 14, 11 і 6 років. Обставини події встановлюються.

У четвер, 3 квітня, чадним газом в приватному будинку на вул. Пороховій отруїлися 33-річний чоловік і 36-річна жінка. Їх госпіталізували в обласну клінічну лікарню в стані середньої важкості. З’ясовуються причини інциденту.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці березня у Львові в готелі в центрі міста чадним газом отруїлися троє дітей.