Найпоширенішою причиною отруєнь стали генератори

Протягом суботи і неділі, 7-8 лютого, в Україні через чадний газ отруїлися 29 людей. Четверо з них загинули, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, випадки отруєння чадним газом зафіксували у вісьмох областях – на Прикарпатті, Тернопільщині, Вінниччині, Полтавщині, Миколаївщині, Одещині, Київщині та Кіровоградщині. Загалом за вихідні сталося девʼять нещасних випадків.

Зокрема, вранці 8 лютого в селі Жуківці на Київщині постраждали чотири людини, із них – двоє дітей 2024 та 2025 років народження. Люди отруїлися чадним газом через порушення правил використання генератора.

Двоє людей загинули від чадного газу на Тернопільщині, ще двоє – у Вінниці. Причиною стала несправність пічного та газового опалення.

«Трагедії сталися переважно у сільській місцевості та охопили 8 областей. Основні причини – неправильне використання альтернативних джерел енергії та опалення», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Найпоширенішою причиною отруєнь (5 випадків) стали генератори, розташовані близько до вікон або в приміщеннях.

Рятувальники нагадали, що потрібно робити, щоб уникнути чадного газу:

мати сертифікований датчик чадного газу;

розташовувати генератори не ближче ніж за 6 метрів від вікон та дверей;

регулярно перевіряти печі та каміни та стежити, щоб димохід залишався чистим;

не перекривати вентиляцію у приміщеннях та провітрювати приміщення кожні дві години.

Нагадаємо, 25 січня на Львівщині зафіксували три випадки отруєння чадним газом. Тоді постраждали шестеро дітей і двоє дорослих.