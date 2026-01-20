Петров був заброньований НВМК до 21 січня 2026 року

Політтехнолога, співведучого ютуб-каналу «Ісландія» Володимира Петрова звільнили з посади фахівця з комунікацій в Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомили на сторінці держустанови у вівторок, 20 січня.

«Володимир Петров, який обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ “НВМК”, звільнений 20 січня 2026 року з посади за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України», – ідеться в повідомленні.

Там пояснили, що звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку.

Водночас у НВМК додали, що діють відповідно до чинного законодавства України та готові до діалогу.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, який першим повідомив про бронювання Володимира Петрова у НВМК, політтехнолог з літа 2025 року працював у Національному військовому меморіальному кладовищі й мав відповідне бронювання до 21 січня 2026 року.

Скандал з бронюванням Володимира Петрова – що відомо

15 січня народні депутати викликали міністерку у справах ветеранів Наталю Калмикову через заяви про використання Національного військового меморіального кладовища (НВМК) для надання фейкового бронювання від мобілізації, зокрема співведучому ютуб-каналу «Ісландія», політтехнологу Володимиру Петрову.

У ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» у відповідь на журналістський запит підтвердили, що Володимир Петров працює в них провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. До його обов’язків входить підготовка інформаційних матеріалів, інформаційний та комунікаційний супровід діяльності ДУ «НВМК», моніторинг інформаційного простору, підготовка аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

Наталя Калмикова повідомила про початок службового розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання.

20 січня міністерка у справах ветеранів заявила, що службове розслідування у державній установі «НВМК» триває. За його результатами будуть ухвалені необхідні управлінські рішення.

«Щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому, мною ухвалено рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів. Зокрема, йдеться про регулярне інформування керівниками підпорядкованих Міністерству установ щодо їхніх кадрових рішень», – написала Калмикова.

Володимир Петров відомий тим, що працював на членів Партії регіонів та російських політиків. Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк називає Петрова «піарщиком Єрмака», маючи на увазі колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака.