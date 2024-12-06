Міністр закликав оцінювати кожного російського артиста індивідуально

Майбутній очільник Міністерства культури Литви Шарунас Бірутіс вважає, що посадовцям слід відокремлювати культуру від політики і «не ставити тавро на народ країни, яка розв'язала війну в Україні». Про це у п’ятницю, 6 грудня, повідомив литовський публічний мовник LRT.

Бірутіс зазначив, що багато людей російської національності проживають у Литві, тому накладати одразу негативне клеймо на їхню національність і культуру, на його думку, абсолютно неправильно. Тому кожен російський артист, який приїжджає з гастролями до Литви, має оцінюватися індивідуально.

«Багато російських виконавців емігрували, є й ті, хто не підтримує режим Кремля. Потрібно розрізняти тих, хто підтримує режим і абсолютно йому лояльний, і тих, хто залишив межі Росії і чинить опір», – додав він.

Тим часом у Литві продовжують обмежувати використання російської мови. З 2025 року у країні складати іспит на посвідчення водія російською буде заборонено.

У вересні 2023 року Литва, Латвія та Естонія заборонили в’їзд на свою територію авто з російськими номерами.