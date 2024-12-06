Майбутній очільник Мінкульту Литви не бачить причин відмовлятися від російської культури
Шарунас Бірутіс закликав розділяти політику та культуру
Майбутній очільник Міністерства культури Литви Шарунас Бірутіс вважає, що посадовцям слід відокремлювати культуру від політики і «не ставити тавро на народ країни, яка розв'язала війну в Україні». Про це у п’ятницю, 6 грудня, повідомив литовський публічний мовник LRT.
Бірутіс зазначив, що багато людей російської національності проживають у Литві, тому накладати одразу негативне клеймо на їхню національність і культуру, на його думку, абсолютно неправильно. Тому кожен російський артист, який приїжджає з гастролями до Литви, має оцінюватися індивідуально.
«Багато російських виконавців емігрували, є й ті, хто не підтримує режим Кремля. Потрібно розрізняти тих, хто підтримує режим і абсолютно йому лояльний, і тих, хто залишив межі Росії і чинить опір», – додав він.
Тим часом у Литві продовжують обмежувати використання російської мови. З 2025 року у країні складати іспит на посвідчення водія російською буде заборонено.
У вересні 2023 року Литва, Латвія та Естонія заборонили в’їзд на свою територію авто з російськими номерами.