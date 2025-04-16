Рятувальники та медики проводили реанімаційні заходи, однак вони виявилися безуспішні

У середу вранці, 16 квітня, через пожежу в кватирі в місті Шептицькому на Львівщині загинули двоє чоловіків, віком 61 та 64 роки.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 7:00 в квартирі на вул. Тарнавського в місті Шептицький. На момент прибуття пожежних підрозділів із вікон квартири на другому поверсі виривався густий дим. Під час обстеження помешкання надзвичайники виявили у одній із кімнат двох чоловіків без свідомості.

Постраждалих винесли на свіже повітря та разом із медиками розпочали реанімаційні заходи. На жаль, врятувати їх не вдалося. Загиблими виявилися 64-річний власник квартири та його 61-річний знайомий.

Вогонь знищив особисті речі

Пожежу гасили близько години сім рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 12 м2. Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовують фахівці.