Вогонь спалахнув у квартирі літнього подружжя

У вівторок, 15 квітня, в Самборі сталася пожежа в житловій п’ятиповерхівці на вул. Володимира Великого. Інформацію про пожежу рятувальники отримали близько 12:30, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Загоряння виникло в квартирі на четвертому поверсі. Мешканці будинку повідомили рятувальникам, що в квартирі можуть перебувати люди.

«Рятувальники виявили у квартирі чоловіка без свідомості, якого винесли на свіже повітря, надали домедичну допомогу та передали медикам. Проте медики констатували смерть. Загиблим виявився власник квартири, чоловік 1947 року народження», – ідеться в повідомленні.

Також унаслідок пожежі в реанімацію Самбірської центральної районної лікарні госпіталізували дружину загиблого. Жінка 1952 року народження отруїлася продуктами горіння.

На місці події працювали 16 рятувальників, які вивели з будинку людей та повністю загасили пожежу о 13:10.