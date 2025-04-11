На місці пожежі виявили тіло 46-річного чоловіка

Пізно ввечері у четвер, 10 квітня, у житловому будинку у Львові виникла пожежа, під час ліквідації якої виявили тіло 46-річного чоловіка. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОВА.

Як вказано у повідомленні, пожежа виникла 10 квітня о 23:44 в квартирі на першому поверсі трьох поверхового житлового будинку на вул. Волинська, 31 у Львові. Відомо, що горіли речі домашнього вжитку на площі 15 м2.

На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1978 року народження. Пожежу ліквідовано о 00:25, причини займання встановлюються.