Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома підприємцями під час закупівель харчування для учнів навчальних закладів Дрогобича. Йдеться про ФОП Хомин О.М. та ФОП Очич М.І.

АМКУ встановив, що ФОП Хомин О.М. та ФОП Очич М.І. змовилися під час спільної участі у п’ятьох торгах, які проводили освітні заклади Дрогобицької міської ради у 2020-2021 роках. Очікувана вартість п’ятьох торгів складала 1,2 млн грн.

ФОП Хомин О.М. та ФОП Очич М.І. під час підготовки та участі у торгах, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. За вчинені правопорушення АМКУ вирішив оштрафувати ФОП Очич М.І. на 327 тис. грн. ФОП Хомин О.М. припинила свою діяльність, тож застосувати до неї відповідне покарання немає можливості.

«Згідно з законом України “Про публічні закупівлі”, підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів», – йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету.

За даними YouControl, ФОП Очич М.І. зареєстрований у місті Дрогобич на вул.Святого Юра. Основний вид діяльності – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.