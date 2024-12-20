Завод експортує продукцію в десятки країн

У четвер, 19 грудня, Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про передачу ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління НЕК «Укренерго». Інформація про це розміщена на сайті АМКУ.

«Надано дозвіл ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” на набуття контролю над ТОВ “Львівська ізоляторна компанія”», – ідеться в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, у квітні 2024 року уряд ухвалив рішення про передачу ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління АТ «Українські розподільні мережі». Таке рішення було зумовлене загрозою для нормальної роботи енергосистеми України – лише в окремих випадках держава може залишати арештовані активи у своєму управлінні.

ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» заарештоване Галицьким районним судом Львова у серпні 2022 року у кримінальному провадженні про відмивання і службове підроблення. Під час досудового розслідування встановлено зв'язок власників компанії з Росією, а також системний експорт скляних ізоляторів через пов'язану особу з ухиленням від сплати податків в Україні.

Ідеться про те, що формально власником «Львівської ізоляторної компанії» є естонська фірма GIG Holdings OU. Та, за інформацією управління СБУ у Львівській області, процесами на заводі фактично керувала російська «Глобал Інсулейтор Груп» зі складу російської групи «ЮНАКО-Інвест», що, зокрема, виконує підряди для Міністерства оборони Росії.

«Львівська ізоляторна компанія» створена у 2022 році на базі Львівського ізоляторного заводу, заснованого у 1965 році. Підприємство випускає ізолятори різного призначення, що можуть використовуватися для ізоляції та кріплення проводів ЛЕП, електрифікації залізниці, розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій тощо.

Додамо, що у четвер, 19 грудня, Фонд держмайна України продав за аукціону активи виробника газобетонних виробів «Аерок», зокрема ідеться про недобудований завод на Львівщині. Компанія також була пов’язана з росіянами.