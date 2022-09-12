Арештоване майно ізоляторного заводу перейде в управління держави

Суд за клопотанням львівських прокурорів арештував корпоративні права та майно Львівського ізоляторного заводу, власниками якого є громадяни Росії. Арештоване майно на майже півмільярда гривень перейде в управління держави.

Як повідомили у понеділок, 12 вересня, в прокуратурі Львівщини, накладено арешт на корпоративні права підприємства на загальну суму 11 млн грн, а також на 19 об’єктів нерухомості цього підприємства – цілісний майновий комплекс товариства. Загальна сума арештованого майна становить майже 470 млн грн. Завод є одним з найбільших виробників скляної продукції на заході України. Його майно перейде в управління АРМА.

«За даними слідства, посадовці підприємства, засновником якого є естонська компанія, а бенефіціарними власниками є група громадян РФ, які здійснюють фінансовий контроль за грошовими коштами від продажу скляних виробів, ухиляються від сплати податку завдяки фінансовим посередникам – пов’язаним компаніям в Естонії. Окрім того, вказані громадяни РФ задіяні у матеріальному забезпеченні міністерства оборони РФ, що є важливим елементом фінансування під час військової агресії в Україні», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Кримінальне провадження розслідують за фактами ухилення від сплати податків, службового підроблення, а також фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади (ч. 2 ст, 110-2, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними ZAXID.NET, рішення суду стосується Львівського ізоляторного заводу, що на вул. Зеленій, 301. За інформацією YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ «Львівський ізоляторний завод» є росіянин Сергій Петров та громадянин Естонії Ару Міхель. Після рішення суду реєстрацію цього підприємства припинено.