Гуртожитки на вул. Науковій, Володимира Великого та Кульпарківській перейдуть в управління АРМА

Львівський суд за клопотанням прокурорів арештував три гуртожитки пов'язаного зі збанкрутілим ЛАЗом ТзОВ «Львівавтокомплектація». Арештовану нерухомість російських власників передадуть в управління держави.

У п’ятницю, 19 серпня, у прокуратурі Львівщини повідомили про рішення суду щодо арешту приміщень гуртожитків підприємства, власниками якого є громадяни Росії. Загальна сума арештованого майна становить понад 450 млн грн.

«За даними слідства, підприємство, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ, здійснюючи свою діяльність на території України упродовж 2014-2016 років, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами мешканців гуртожитків. Підприємство безпідставно ухилилось від виконання своїх зобов’язань перед виконавцями житлово-комунальних послуг, спотворюючи реальні економічні показники та прикриваючись штучною кризою у роботі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Кримінальне провадження розслідують за фактами шахрайства, привласнення та розтрати майна, викрадення та привласнення офіційних документів, печаток та штампів, службового підроблення (ч.1 ст.188-1, ч.1 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.357, ч.1 ст.366 ККУ).

Правоохоронці не розголошують назву російського підприємства, нерухомість якого арештовано у Львові. За даними ZAXID.NET, йдеться про пов’язане зі збанкрутілим ЛАЗом ТзОВ «Львівавтокомплектація». Арештовані гуртожитки підприємства на вул. Науковій, 16, Володимира Великого, 16 та Кульпарківській, 139 перейдуть в управління АРМА. Колись ці гуртожитки належали Львівському автобусному заводу. Варто зазначити, що раніше «Львівавтокомплектація» намагалася виселяти мешканців з гуртожитків, також для людей була загроза зашитися без тепла і світла через борги власників.

За даними YouControl, керівником «Львівавтокомплектація» є Ольга Андрєєва, а засновниками канадські компанії «Мерибені енерджі корпорейшин» та «Шиппинг текнолоджи лімітед». Ольга Андрєєва також є директоркою ТзОВ «Захід рест груп», одним із засновників якого є росіянин Ігор Чуркін.