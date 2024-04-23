Рішення зумовлене загрозою роботі енергосистеми

У вівторок, 23 квітня, уряд під час засідання ухвалив рішення про передачу ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» в управління державному акціонерному товариству «Українські розподільні мережі». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ідеться про передачу 100% частки статутного капіталу «Львівської ізоляторної компанії» вартістю 11,05 млн грн, на яку накладено арешт в кримінальному провадженні.

Про те, що єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів має перейти в управління держави, ще наприкінці грудня 2023 року повідомило керівництво АРМА (агентство з розшуку та управління активами). Держава може залишати заарештовані активи собі лише у виняткових випадках. Одним з таких випадків є загроза нормальній роботі енергосистеми.

Ідеться про те, що формально власником «Львівської ізоляторної компанії» є естонська фірма GIG Holdings OU. Та, за інформацією управління СБУ у Львівській області, процесами на заводі фактично керувала російська «Глобал Інсулейтор Груп» зі складу російської групи «ЮНАКО-Інвест», що, зокрема, виконує підряди для Міністерства оборони Росії.

Додамо, що державне АТ «Українські розподільні мережі» є акціонером семи обленерго: Хмельницькобленерго, Миколаївобленерго, Запоріжжяобленерго, Тернопільобленерго, Черкасиобленерго, Харківобленерго та Сумиобленерго (25%).

ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» заарештоване Галицьким районним судом Львова у серпні 2022 року у кримінальному провадженні про відмивання і службове підроблення. Під час досудового розслідування встановлено зв'язок власників компанії з Росією, а також системний експорт скляних ізоляторів через пов'язану особу з ухиленням від сплати податків в Україні.

Львівський ізоляторний завод створений у 1965 році. У 2002 році на його базі виникла «Львівська ізоляторна компанія». Підприємство випускає ізолятори різного призначення, що можуть використовуватися для ізоляції та кріплення проводів ЛЕП, електрифікації залізниці, розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій тощо.