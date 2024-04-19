Компанія виробляє турбіни і обладнання для ГЕС і АЕС

Державне підприємство АТ «Укренергомашини», що базується в Харкові, створить три нові філії – у Львівській, Чернівецькій і Закарпатській областях. Таке рішення ухвалила наглядова рада компанії 18 квітня.

Філії створять для розміщення виробничих потужностей, пише NV з посиланням на Інтерфакс-Україна. Функціонал і розташування філій будуть вказані у відповідних положеннях, що має затвердити наглядова рада підприємства.

Питання створення філій на заході України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вносили до порядку денного позачергових зборів акціонерів товариства у 2022 і 2023 роках, але тоді рішення так і не ухвалили.

АТ «Укренергомашини» (колишні АТ «Турбоатом» і «Електроважмаш») – єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових і атомних електростанцій. Серед його клієнтів, за даними сервісу YouControl, є Хмельницька АЕС, Нижньодністровська ГЕС, ПАТ «Укргідроенерго» тощо. Також компанія випускає електродвигуни для залізничного та міського транспорту, таку продукцію у неї купувала «Укрзалізниця».

Державі належать 75,77% акцій АТ «Укренергомашини». Серед інших акціонерів – пов’язаний із підприємцем Костянтином Григоришиним інвестфонд «Сьомий» під управлінням КУА «Сварог Ессет Менеджмент», якому належить 15,3416% акцій, а також – громадянин Росії Валерій Валандін (5,598% акцій).

Керівником компанії є Віктор Суботін, який до 2014 року був членом «Партії регіонів» і депутатом Харківської облради від неї. На наступну каденцію він балотувався від партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, але не пройшов. У 2020-му році Віктор Суботін став депутатом Харківської облради від партії «Слуга народу». У 2006 і 2007 роках неуспішно балотувався до Верховної ради від Соціалістичнної партії України.

Віктор Суботін очолював «Турбоатом», що тепер перетворений на АТ «Укренергомашини», з 2007 року. Водночас він має власний бізнес. До його бізнес-групи входять 53 компанії, зокрема фондова компанія «Інвеста», інвестиційні фонди «Заощадження», «Прогресивні технології», «Слобожанщина» та охоронна компанія «О-Мега». Раніше до неї також входив «Мегабанк», що зараз перебуває на стадії ліквідації.

АТ «Укренегомашини» у 2023 році отримало 0,2 млн грн чистого прибутку і скоротило чистий дохід у 2,7 раза до 2022 року – до 376,3 млн грн.