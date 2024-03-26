Тут також працюватиме дистрибуційний центр компанії для всієї України

У Стрию на Львівщині розпочинає роботу ТОВ «ІПР Аква Україна», що входить до складу міжнародної компанії Dekonta зі штаб-квартирою в Чехії. Про це ZAXID.NET повідомили представники компанії у Стрию.

Dekonta a.s. працює в галузі довкілля – очищення стічних вод, повітря, дослідження забруднень, управління відходами, екологічні розробки тощо. «ІПР Аква Україна» спеціалізується на очистці води і виготовлятиме у Стрию мобільні установки для цього.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Deconta активно допомагає українцям з розробкою екологічних рішень для забруднених унаслідок воєнних дій вод і ґрунтів (Київська, Дніпропетровська та інші області), з дослідженнями, зокрема ґрунтів Каховської ГЕС після підриву її дамби торік, тощо.

Дочірня компанія IPR Aqua, що спеціалізується на очищенні води, з початку цього року поставила в Україну понад 10 мобільних установок для очищення води в регіони, що потерпають від проблем з водопостачанням, як-от Миколаївська область.

А 15 березня у Стрию зареєстровано компанію «ІПР Аква Україна», що вироблятиме мобільні установки для очищення води на місці. «ІПР Аква Україна» розгорнуло виробництво на потужностях іншого чеського підприємства в Стрию – компанії Time&Space.

«До великої війни наше виробництво спеціалізувалося на виготовленні кабелів, електронних та електричних компонентів для побутової техніки, медичного обладнання та різних промислових машин. Зараз ми запропонували наші потужності і наших працівників для партнерської чеської компанії», – розповіла ZAXID.NET співзасновниця ТОВ «Тайм енд Спейс Україна» Міхаела Махарік.

Окрім виробничих потужностей, ТОВ «Тайм енд Спейс Україна» забезпечує партнерів юридичними, митними, бухгалтерськими послугами та консультаціями за німецько-чеською бізнес-моделлю Synergifactory. До вторгнення Росії в Україну на виробництві працювало близько 160 людей – переважно стриян. Зараз компанія періодично відкриває нові вакансії, адже хтось із працівників виїхав або пішов у ЗСУ.

«ІПР Аква Україна» також буде дистрибуційним центром компанії, що працюватиме на всю Україну.