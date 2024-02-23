Автомобілі будуть адаптувати під українські потреби та реалії

Компанія «Будшляхмаш» почала виробництво вантажівок JAC на основі китайських комплектуючих. Автомобілі збирають на Львівщині. Перші з них вже готуються передати замовнику із Житомирщини, ідеться у Facebook компанії.

Це ліцензійне складальне виробництво вантажівок в Україні, що передбачає крупновузлову збірку із китайських машинокомплектів JAC. Про це сторони домовилися під час профільної конференції у китайському місті Хефей на початку цього року.

Перші вантажівки JAC, виготовлені в Україні, недавно показали на виставці АгроВесна-2024 в Києві. Це був самоскид із тристороннім розвантаженням, пише Newsauto.

Першими в Україні збиратимуть 12-тонну модель JAC N120 та 20-тонну JAC N200. Упродовж двох років «Будшляхмаш» планує розширити лінійку вантажівок JAC до восьми, а також ввести в їхнє виробництво українські комплектуючі і збільшити локалізацію. Ідеться про те, щоб пристосувати вантажівки до українських умов та потреб місцевих споживачів.

Група компаній «Будшляхмаш», що займається продажем вантажних автомобілів і спецтехніки, належить родині Гуйван. Головний офіс компанії зареєстрований у Києві, її підрозділи є на сході та заході України. У Львові працює ТОВ «Будшляхмаш сервіс», власником якого є Мирослав Гуйван.