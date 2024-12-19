Завод компанії у Києві та недобудований завод на Львівщині конфіскували у росіян у 2022 році

У четвер, 19 грудня, Фонд держмайна України продав з аукціону в системі Prozorro.Продажі державну частку (100%) конфіскованих у росіян активів ТОВ «Аерок». Ідеться про виробництво газобетонних виробів, потужності якого розташовані у Львівській і Київській областях.

Стартова ціна лоту становила 965,3 млн грн. За нього змагалися троє учасників: ТОВ «ДК БЦ1» з групи Dragon Capital Томаша Фіали, ТОВ «Професійна інжинірингова компанія» і ТОВ «Трайдент геоінвест Україна» з групи АТБ.

Останній учасник запропонував за лот найбільшу суму – 1,89 млрд грн – і став переможцем торгів. Переможець має заплатити за лот упродовж 30-ти днів після проведення торгів. Гроші підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України.

ТОВ «Трайдент геоінвест Україна», за даними сервісу YouControl, зареєстроване в Києві у 2018 році. Його основна діяльність – видобування нафти і газу та допоміжні послуги у видобувній галузі. Власником компанії є Геннадій Буткевич – співвласник мережі супермаркетів АТБ, що походить з Дніпра.

ТОВ «Аерок» – це одне з найбільших в Україні підприємств, що випускає газобетонні вироби. Його потужності розташовані у Київській області (Обухів і Березань), а ще один недобудований завод – у Стрию на Львівщині. Інвестиції в будівництво заводу на Стрийщині мали становити 18 млн євро.

Попри те, що про російське походження ТОВ «Аерок» було відомо одразу, голова ЛОДА Максим Козицький урочисто закладав перший камінь на будівництві 25 листопада 2021 року – за три місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ТОВ «Аерок» через «Групу ЛСР» (Росія) належало підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову, який є спонсором партії «Єдіная Росія». Його конфіскували у 2022 році, а в 2023 – передали в управління ФДМУ за рішенням Вищого антикорупційного суду.