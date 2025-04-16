На Покровському напрямку помітили росіянина, який шкутильгав на саморобних милицях

Російські загарбники відправили на позиції Сил оборони на Покровському напрямку своїх поранених солдатів на саморобних милицях. Про це у середу, 16 квітня, повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

«Аеророзвідники бригади «Спартан» зафіксували черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад», – йдеться у повідомленні.



Цього разу в бік українських позицій на Покровському напрямку намагався йти на штурм російський солдат, який спирався на палицю. Як зазначають у дописі, усе частіше аеророзвідки «Спартану» помічають поранених штурмовиків противника, які шкутильгають у бік позицій ЗСУ з палицями або на саморобних милицях.



Українські бійці вважають, що росіянами рухає страх бути знищеними своїми ж командирами і розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію, а єдина надія на життя – українській полон.





«Раніше ми вже інформували про подібні випадки, коли окупанти, кульгаючи, на саморобних милицях, рухались до українських позицій. Їхні командири ставлять ультиматум: або йдеш в бій, або тебе знищать свої ж поплічники», – додають у дописі.

Нагадаємо, у січні українські військові поширили відео на якому видно, що російські окупаційні війська відправляють в атаку поранених бійців.