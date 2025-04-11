Окупанти не мають ким замінити солдатів на островах Херсонщини

Російські морські піхотинці застрягли на островах Нестрига і Бугаз у дельті Дніпра на Херсонському напрямку. Про це повідомили в Telegram-каналі партизанського руху «Атеш» увечері 10 квітня.

За словами агента руху серед військовослужбовців 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, декого з морпіхів утримують на островах без ротації зі січня. Солдати скаржаться на критичне забезпечення та поганий моральний стан.

«Доставка припасів здійснюється за допомогою дронів, але в недостатній кількості, а евакуація поранених проводиться на гумових човнах. Медичних засобів у багатьох випадках просто немає», – ідеться в повідомленні.

Там додають, що через вогкість і антисанітарію у російських окупантів фіксують масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що російське командування вирішило відмовитися від евакуації поранених солдатів з лінії фронту у Запорізькій області після невдалих штурмів.