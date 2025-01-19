Російські військові намагаються виявити вогневі позиції Сил оборони, відправляючи в атаку поранених бійців на милицях. Про це повідомив у суботу, 18 січня, керівник Центру протидії дезінформації при Раді безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

У мережі поширили відео на якому видно, що російські окупаційні війська відправляють в атаку поранених бійців на милицях. За словами Коваленко, таким чином противник намагається виявити вогневі позиції Сил оборони.

«Їх росіяни використовують для спроб виявлення вогневих позицій Сил оборони, а також є ще випадки, коли поранених вже списали, а вони вижили, тому їм дають ось такі останні завдання», – написав він.

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Також в ОСУВ «Хортиця» 18 січня розповіли, що на Торецькому напрямку війська Російської Федерації застосовують тактику «верблюдів-камікадзе». Вони відправляють беззбройних, але добре захищених бронею бійців якомога ближче до українських позицій. За словами військових, цю тактику росіяни перейняли у ПВК «Вагнер».

«Головна мета «верблюда» – добігти до наших позицій та залишити там боєкомплект, міни чи рацію для подальшого використання штурмовими групами. Такі бійці вважаються «одноразовими», тому їм навіть не видають зброю», – йдеться у дописі.

В ОСУВ «Хортиця» відзначають, що ефективність такої тактики сумнівна, особливо враховуючи сучасні можливості дронів.

Раніше повідомляли, що військові ССО знищили та взяли в полон росіян, які раніше стратили бійців ЗСУ.