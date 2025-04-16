Софія Ляхович зникла 15 квітня у селі Потелич

Поліція оголосила в розшук 16-річну Софію Ляхович, яка зникла напередодні на Львівщині. Місцеві організували самостійні пошуки, однак наразі дівчину знайти не вдалось.

Як повідомила прес-служба Рава-Руської міської ради, мешканка села Потелич Львівського району Софія Ляхович вийшла з дому у вівторок, 15 квітня близько 19:00 год та не повернулась.

На вигляд їй 16 років, зріст 155 см, середньої статури, світло-русяве довге волосся, сіро-блакитні очі. В день зникнення була одягнена у світло сірі джинси, куртку сірого кольору та фіолетове резинове взуття.

Місцеві організували пошуки підлітки вночі, одна знайти її так і не вдалося. Поліція просить усіх, кому відомо, де може перебувати Софія Ляхович, зателефонувати на лінію 102 або за номером телефону: (098) 391 00 11.