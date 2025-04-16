Нині багатьом людям потрібна підтримка через хронічний стрес, недосипання

Є різні форми магнію, які приймають люди, але зараз у нейронауці активно досліджують магній треонат (Magnesium L-threonate). Він має унікальну властивість: доставляти магній прямо в мозок, повідомила відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська, і поділилася результатами одного дослідження.

Треонат – не просто ще одна форма

«Більшість форм магнію не проходять через гематоенцефалічний барʼєр (ГЕБ) – це наш природний фільтр між кровʼю і мозком. Треонат проходить, завдяки L-треоновій кислоті, що діє як "провідник". Як результат: рівень магнію в центральній нервовій системі підвищується, і це дає низку переваг», – каже Оксана Скиталінська.

1.Впливає на NMDA-рецептори (своєрідні «регулятори памʼяті»). У нашому мозку, пояснює лікарка, є рецептори (ніби антенки, приймачі сигналів на поверхні оболонок нервових клітин), які передають збудження між нейронами. Один із головних – NMDA-рецептор, який реагує на речовину під назвою глутамат (збуджуючий нейромедіатор). Коли глутамату забагато, мозок перебуває у стані надмірної збудженості, і це виснажує нервову систему.

Глутамату може бути забагато при хронічному стресі, недосипанні, тривожних і депресивних станах, надмірному споживанні глутамату з їжею (ковбаси, їжа швидкого приготування), нейродегенеративних захворюваннях (Альцгеймер, Паркінсон, розсіяний склероз). І ось тут на допомогу приходить магній треонат.

«Магній – природний “стоп-сигнал” для NMDA-рецепторів. Він гальмує їхню надмірну активність і створює здоровий баланс між збудженням і спокоєм. А це покращує концентрацію та навчання, підтримує памʼять. знижує тривожність, захищає нейрони від виснаження», – пояснює Оксана Скиталінська.

2.Сприяє виробленню BDNF (нейротрофічного фактору росту). BDNF – білок, що стимулює ріст і оновлення нейронів. Треонат підвищує рівень цього надзвичайно важливого білка, що допомагає мозку адаптуватись, вчитись і відновлюватись.

3.Зменшує нейрозапалення. «Магній знижує надмірну активність мікроглії – імунних клітин мозку, які з усіх боків оточують нейрони, і які при стресі можуть пошкоджувати нейрони. Це важливо для профілактики когнітивних розладів, хронічної втоми, депресії», – каже дієтологиня..

4.Підтримує баланс нейромедіаторів (ГАМК). Завдяки впливу на гальмівну систему мозку магній сприяє глибшому сну, внутрішньому спокою та емоційній стабільності.

Кому рекомендований магній треонат?

• Студентам, multitasking-жінкам (жінкам, які виконують купу різних завдань одночасно), всім у стані ментального перевантаження

• Людям 40+ – як профілактика когнітивного спаду

• Тим, хто важко засинає або має поверхневий сон

• Після стресу, тривожності, емоційного вигорання

• Тим, хто приймає антидепресанти або стимулятори

• Після ковіду або тривалих хвороб, які вплинули на мозок.

Людям, у яких є ниркова недостатність, гіпотонія, вагітним і жінкам, що годують дітей грудьми, тим, хто приймає психотропні препарати, дітям до 12 років, перш ніж вживати магній треонат, слід спершу порадитися з лікарем.

Магній треонат, каже Оксана Скиталінська, – це науково підтверджена підтримка мозку, але не «магічна пігулка», а лише інструмент для підтримки когнітивного здоровʼя, якісного сну та емоційної стійкості.