Креатин - молекула енергії, молодості і ясного розуму

Багато хто, мабуть, чув про креатин, особливо ті, хто цікавиться темою здоровʼя і стрункого тіла. Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська, яка розповідає про користь креатину для організму, відразу наголошує, що не варто плутати його з креатиніном (кінцевим продуктом, який утворюються в мʼязах і виводяться нирками), бо це різні речі. Іншими словами, якщо креатин – це енергія, то креатинін – «відходи» після утворення енергії.

«Колись креатин був символом спортзалів і “качків”. А сьогодні – одна з найвивченіших речовин, яка допомагає жити енергійно, думати ясно, старіти повільніше», – каже Оксана Скиталінська.

Що таке креатин?

«Креатин – це молекула, яку виробляє наша печінка з амінокислот (аргініну, гліцину, метіоніну). Ми також отримуємо його з їжею, точніше, з білкових продуктів (м’яса, риби, яєць). Більшість креатину зберігається в м’язах, менше – у мозку, серці, спермі, імунних клітинах», – каже лікарка.

Навіщо організму потрібний креатин?

Наші клітини, каже Оксана Скиталінська, працюють завдяки енергії. Цю енергію вони отримують у вигляді молекул АТФ (аденозинтрифосфат). Але АТФ швидко закінчується і тут на сцену виходить фосфокреатин – активна форма креатину, яка працює як «батарейка запасу». Він віддає свою фосфатну групу і клітина знову має АТФ. (Фосфатна група - це маленький фрагмент молекули, що складається з одного атома фосфору та трьох атомів кисню).

«Фосфатна група приєднується до АДФ (аденозинДИфосфату і перетворює його на АТФ (аденозинТРИфосфат) – головну енергетичну молекулу в клітині)», – пояснює дієтологиня.

Коли мозок втомився – креатин дає енергію, щоб думати.

М’язи слабкі – креатин дає силу рухатися.

Погано спите, тривожитесь – креатин допомагає стабілізувати нейромедіатори та знизити рівень стресу.

Дає енергію клітинам, підтримує м’язову масу після 40 років, у людей, які мало роблять силові вправи (або зовсім їх не роблять), у тих, які худнуть на «Оземпіку» та інших інкретинах, у лежачих пацієнтів тощо.

Покращує пам’ять, концентрацію, настрій.

Має нейропротекторну дію – тобто захищає клітини мозку, зберігає ясність розуму.

Поліпшує витривалість навіть у нетренованих людей.

Підвищує чутливість до інсуліну у людей з ожирінням, цукровим діабетом 2 типу, метаболічним синдромом. Клітини краще «відкривають двері» для глюкози.

Сприяє синтезу білків і регенерації клітин.

Працює як anti-age нутрієнт, зменшує запалення, сповільнює старіння.

Креатин – джерело енергії для нейронів

За словами Оксани Скиталінської, у мозку креатин не менш важливий, ніж у м’язах.

Він поліпшує енергетичний обмін у нейронах, підтримує мітохондрії, підвищує стійкість мозку до стресу та гіпоксії, зменшує ризик нейродегенеративних хвороб (Альцгеймер, Паркінсон, БАС)

Креатин і здоров’я судин

Свіжі дані свідчать, що креатин позитивно впливає на еластичність судин, тобто зменшує «жорсткість» артерій, яка зростає з віком. А це своєю чергою зменшує ризик інсульту, інфаркту і гіпертонії.

Креатин знижує гомоцистеїн

«Гомоцистеїн – це амінокислота, яка накопичується при стресі, дефіциті В12 або фолатів. Високий рівень гомоцистеїну ушкоджує судини, підвищує ризик тромбозів, пов’язаний із деменцією, депресією, серцевими хворобами. Креатин зменшує потребу організму в метилюванні гомоцистеїну, і таким чином знижує його рівень у крові», – пояснює лікарка.

Креатин потрібний не лише спортсменам

Кожна людина щодня потребує енергії, навіть якщо вона не займається спортом, а просто сидить за ноутбуком, готуєте вечерю, дивиться телевізор тощо. А ще він конче потрібний вегетаріанцям/веганам, вони мають менше креатину, бо мало отримують його з їжею. З віком організм гірше синтезує креатин, а стрес, поганий сон, хронічна втома – виснажують наші енергетичні запаси.

Чи безпечний креатин?

«Так. Креатин – одна з найбільш вивчених добавок у світі. Його вивчали десятки років на тисячах людей. У здорових людей він не шкодить ниркам чи печінці», – твердить Оксана Скиталінська.

Утім, людям з тяжкими хворобами нирок (особливо у термінальній стадії), тим, хто приймає сечогінні препарати або має електролітні порушення, перед прийомом варто порадитися з лікуючим лікарем.

Лікарка каже, що креатин можна постійно або курсами по 2–3 місяці. Через два-три тижні помітите, що є більше витривалості, ясність у голові, менше втоми.

Що науково підтверджено?

1.У журналі «Journal of Clinical Psychopharmacology» було показано, що креатин покращує когнітивні функції у людей з депресією.

2. В огляді «Frontiers in Nutrition» (2022) креатин названо перспективним нутрієнтом для нейрозахисту та healthy aging (здорового старіння).

3. У Journal of Strength and Conditioning Research доведено, що він зменшує запальні маркери і покращує артеріальну еластичність.

4. Journal of Diabetes Research (2015): креатин у поєднанні з фізичними вправами покращує глікемічний контроль у людей із діабетом 2 типу. Це веде до зниження HbA1c (глікозильованого гемоглобіну) та покращення чутливості до інсуліну.

5.Nutrients (2021): у літніх людей з ожирінням креатин + фізична активність допомагає зберігати м’язову масу, підвищує силу й витривалість, навіть без значної втрати жиру.

«Креатин — це не “хімія” і не “добавка для качків”. Це енергія у клітинах, ясність у голові, сила в тілі і підтримка мозку в зрілому віці. Іноді один грам креатину вранці – це більше, ніж -енна по рахунку кава», – підсумовує дієтологиня.