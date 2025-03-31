Важливо не лише те, що ми їмо, а й коли

Тема харчування, дієтології, нутриціології зараз дуже популярна. І це добре, бо те, що ми їмо, ті молекули включаються в обмін речовин і прямо чи опосередковано впливають на стан клітин, роботу органів, тривалість та якість «експлуатації». Утім, не лише склад їжі впливає на організм, але і час її прийому, каже відома дієтологиня Оксана Скиталінська і радить, як організувати своє харчування так, аби організм отримав максимум користі. Поради нескладні до виконання, але вони принесуть організму максимум користі.

Як внутрішні біологічні «годинники» впливають на роботу організму

«У головному мозку, в структурі під назвою гіпоталамус є супрахіазматичне ядро – невелике скупчення спеціалізованих нервових клітин. Ці клітини є центральним регулятором циркадних ритмів, або як його ще називають – центральним “біологічним годинником”, який отримує інформацію про світловий цикл від сітківки ока, що дозволяє синхронізувати внутрішні біологічні процеси з зовнішнім середовищем», – каже Оксана Скиталінська.

За її словами, окрім центрального годинника, є ще периферійні «годинники» в печінці, підшлунковій залозі, м'язах, жировій тканині. І на них суттєво впливає харчування, точніше, що і коли ми їмо.

Кожен периферійний «годинник», пояснює дієтологиня, має свої робочі години, майже, як у крамниці. І в цей час ці органи найкраще працюють. А коли люди їдять тоді, коли периферійні годинники не налаштовані працювати, це порушує добові ритми і тягне за собою метаболічні порушення (стрибки глюкози в крові, інсулінорезистентність, підвищення ризику ожиріння).

«Багато досліджень показують, що сніданок, в якому є білковий компонент замість, наприклад, каші або круасана, краще синхронізує циркадні ритми та впливає на рівень ситості протягом дня (яйця, сир, мʼясо, риба, бобові). А вечеря, в якій багато швидких вуглеводів (макарони, солодкі каші, картопляне пюре тощо) може погіршувати якість сну та сприяти інсулінорезистентності», – каже дієтологиня.

Зсув у режимі харчування (наприклад, робота в нічну зміну, пізні вечері, часті перекуси вночі) підвищує ризик метаболічного синдрому (це стан, коли підвищується рівень глюкози в крові, росте «поганий» холестерин, артеріальний тиск і накопичується жир навколо талії), діабету 2 типу, серцево-судинних хвороб та ожиріння.

Гормони, пов'язані з харчуванням, такі, як інсулін (він транспортує глюкозу в клітини), лептин (гормон ситості), грелін (гормон голоду), кортизол (гормон стресу, а також ранкової активності та хорошої роботи мозку) також мають свої години найбільшої активності і дуже пов'язані з нашою активністю та сном.

Порушення циркадних ритмів (пізні засинання, тривале "зависання" в соцмережах з ґаджетами, сон у освітленій та шумній кімнаті, на повний шлунок ведуть до розбалансування роботи цих гормонів (наприклад, коли людина перестає відчувати насичення – лептинорезистентність, чи має підвищений рівень кортизолу, що веде до накопичення жиру в ділянці талії, чи постійно підвищений рівень інсуліну).

Як правильно налагодити роботу «годинників» в організмі?

1. Намагайтеся приймати їжу протягом певного відрізку часу, наприклад, 10 годин (або і 8-ми). В цей проміжок мають вміститися сніданок, обід та вечеря.

Поза цим відрізком часу вже не їжте нічого. Дотримання такого часового режиму харчування покращує чутливість інсулінових рецепторів, і з часом нормалізується вага, зменшується рівень запалення, і навіть сповільнюється швидкість старіння.

2. Максимально синхронізуйте «центральний годинник» (той, який у голові): для цього щодня виходьте на денне світло. Ідеально це робити незадовго після сну, мінімально – на 10 хвилин, краще більше.

«Поєднання білкової їжі вранці з прогулянкою надворі поступово приведе до нормалізації циркадних ритмів. І навпаки, коли людина їсть вночі і рідко виходить надвір, розвивається циркадна десинхронізація, дуже нездоровий стан, на фоні якого розвивається купа порушень і хвороб», – каже Оксана Скиталінська.

3. Споживайте низькоглікемічну їжу, тобто овочі, зелень, білки (рослинного та тваринного походження), яка не дає різких стрибків глюкози в крові. Щоб максимально підібрати для себе таку їжу, можете якийсь короткий період вимірювати глюкометром рівень глюкози в крові після кожного прийому їжі і знати, як саме ваш організм реагує на різну їжу.

4. Споживайте протизапальну їжу: вона зменшує системне запалення, і, зокрема, в мозку. Це зелень, капуста різних сортів, ягоди, горіхи, омега-3 жири.

5. Організуйте якісний сон (темна прохолодна кімната, вечеря за 3 години, пробудження приблизно о 6-й, коли включається центральний та периферійні годинники), фізична активність (вона надзвичайно важлива, бо 2/3 нашого мозку відповідають рухову активність).

Це не такі вже й складні рекомендації, але дієтологиня твердить, що вони мають просто колосальний вплив на здоров'я.