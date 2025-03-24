Є доволі багато продуктів, які багаті на селен

Селен є незамінним мікроелементом, який повинен надходити з їжею. І хоч він потрібен в невеликих кількостях, зате відіграє ключову роль у важливих процесах, включаючи широкий спектр метаболічних процесів і функціонування щитоподібної залози. Гастроентеролог, експерто МОЗ Олег Швець називає сім найуково підтверджених його переваг і радить, як іпродукти слід включати у раціон, аби поповнювати організм цим мікроелементом.

Який вплив має селен на організм: сім важливих переваг

1.Потужний антиоксидант. Антиоксиданти запобігають пошкодженню клітин вільними радикалами. «Вільні радикали є нормальними побічними продуктами таких процесів, як метаболізм, які утворюються в організмі щодня. Вони виконують важливі функції, зокрема захищають організм від захворювань. Однак куріння, вживання алкоголю та стрес можуть спричинити надлишок вільних радикалів, що призводить до окислювального стресу, який пошкоджує здорові клітини», – каже гастроентеролог. Окислювальний стрес пов'язаний з хронічними захворюваннями серця, хворобою Альцгеймера та раком, а також з передчасним 4.старінням і ризиком інсульту.

Антиоксиданти, зокрема селен, нейтралізують надлишок вільних радикалів і захищають клітини від пошкоджень, спричинених окислювальним стресом.

2.Знижує ризик розвитку деяких видів раку. За словами лікаря, це пов'язано зі здатністю селену зменшувати пошкодження ДНК та окислювальний стрес, зміцнювати імунну систему та знищувати ракові клітини.

Огляд 69 досліджень, в яких взяли участь понад 350 000 людей, показав: високий рівень селену в крові асоціюється з меншим ризиком виникнення певних видів раку, зокрема раку грудної залози, легень, товстої кишки та простати. Важливо зазначити, що цей ефект був пов'язаний лише з селеном, отриманим з їжею, а не з дієтичними добавками.

Однак деякі дослідження показують, що вживання добавок з селеном може зменшити побічні ефекти у людей, які проходять променеву терапію.

3.Захищає від серцевих захворювань. «Аналіз 25 спостережних досліджень показав, що підвищення рівня селену в крові на 50% асоціюється зі зниженням ризику серцевих захворювань на 24%. Селен також зменшує рівень маркерів запалення в організмі, одного з основних факторів ризику серцевих захворювань», – каже Олег Швець.

Крім того, селен підвищує рівень глутатіонпероксидази, потужного антиоксиданту. Це свідчить про те, що селен зменшує запалення та окислювальний стрес, що пов'язані з атеросклерозом або накопиченням бляшок в артеріях. Атеросклероз може призвести до інсультів, інфарктів та серцевих захворювань.

4.Запобігає когнітивним порушенням. Вважається, що окислювальний стрес бере участь як у виникненні, так і в прогресуванні неврологічних захворювань, таких як хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та хвороба Альцгеймера. Декілька досліджень показали, що пацієнти з хворобою Альцгеймера мають нижчий рівень селену в крові. Деякі дослідження виявили, що антиоксиданти, які містяться як у продуктах харчування, так і в дієтичних добавках, здатні покращувати пам'ять у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

5.Поліпшує здоров'я щитоподібної залози. «Тканина щитоподібної залози містить більшу кількість селену, ніж будь-який інший орган. Цей потужний мінерал допомагає захистити щитовидну залозу від окислювального пошкодження і відіграє важливу роль у виробленні тиреоїдних гормонів», – каже лікар.

Щитоподібна залоза регулює метаболізм, контролює ріст і розвиток. Дефіцит селену пов'язаний із захворюваннями щитовидної залози, такими як тиреоїдит Хашимото, тип гіпотиреозу, при якому імунна система атакує щитовидну залозу. Епідеміологічне дослідження, в якому взяли участь понад 6 000 осіб, показало, що низький рівень селену в сироватці крові пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу.

6.Зміцнює імунітет. Імунна система підтримує організм у здоровому стані, виявляючи потенційні загрози (бактерії, віруси, паразити) та бореться з ними. Результати дослідженнь продемонстрували, що підвищений рівень селену в крові пов'язаний з посиленням імунної відповіді. А його дефіцит шкодить функції імунних клітин і може призвести до сповільнення імунної відповіді.

7.Зменшує симптоми астми. Астма, що вражає дихальні шляхи, пов'язана з підвищеним рівнем окислювального стресу та запалення в організмі. Дослідження показують, що люди, які страждають на астму, мають нижчий рівень селену в крові.

Продукти, багаті на селен

Позитив у тому, що є чимало корисних продуктів, в яких є багато селену, тому варто частіше їх включати у раціон. Серед них:

Устриці: 238% добової норми селену в 85 г

Бразильські горіхи: 174% добової норми в одному горіху (5 г)

Палтус: 171% добової норми в 159 г

Яйця: 56% добової норми у 2 великих яйцях (100 г)

Сардини: 46% добової норми в 4-х сардинах (48 г)

Насіння соняшника: 27% добової норми у 28 г

Куряча грудка: 12% добової норми в 4 шматочках (84 г)

Гриби Шиітаке: 10% добової норми в 1 склянці (97 г)

Волоський горіх: 9% добової норми у 100 г

«Кількість селену в продуктах рослинного походження варіюється залежно від вмісту цього мінералу в ґрунті, в якому вони були вирощені. Таким чином, концентрація селену в сільськогосподарських культурах значною мірою залежить від того, де вони вирощуються», – твердить лікар.

Все добре, що в міру

Хоч селен необхідний для здоров'я, його надлишок може бути небезпечним і навіть смертельним. Тож потрібно дотримуватися рекомендованої кількості 55 мкг селену на день і ніколи не перевищувати допустиму верхню межу в 400 мкг на день.

«Бразильські горіхи містять дуже багато селену. Споживання їх у великій кількості може призвести до отруєння селеном. Втім, частіше воно виникає через прийом добавок, а не через вживання продуктів, що містять селен», – каже лікар.

Серед ознак отруєння селеном: випадіння волосся, запаморочення, нудота, блювота, почервоніння обличчя, тремор, біль у м'язах. У важких випадках гостре отруєння може призвести до серйозних кишкових і неврологічних симптомів, серцевого нападу, ниркової недостатності та смерті.