Народний депутат зі Львівщини Юрій Камельчук

Народний депутат Юрій Камельчук подав до НАЗК свою декларацію за 2024 рік, вказуючи мільйонні доходи дружини та квартири у Львові.

Як вказано у декларації, у 2024 році Юрій Камельчук отримав 726 тис. грн зарплати у Верховній Раді, а його дружина Тетяна Камельчук вказує три мільйони гривень від підприємницької діяльності.

У 2024 році Камельчук задекларував право власності на дві квартири у Львові площею 41,3 м2 та 77,8 м2, які ще не здані у експлуатацію. Договір купівлі-продажу майнових прав із ТОВ «Вікінг парк» вказувала дружина нардепа, яка, ймовірно, і буде власницею нерухомості.

Юрій Камельчук, як і раніше, має право користуватись та забудовувати земельну ділянку площею 0,15 га у селі Березівка під Києвом, яка належить Андрію Козіну. Подружжя Камельчуків також може користуватись батьківською квартирою у Шептицькому (колишній Червоноград), у співвласності Тетяни Камельчук є квартира у Вараші (47,9 м2). Житло у Києві та Львові подружжя орендує.

Нардеп користується авто дружини – Toyota RAV4 (2017 року випуску), яке Тетяна Камельчук придбала у січні 2021 року. Тетяна Камельчук має у власності цінні папери. Заощадження подружжя зберігає переважно готівкою: 8 тис. доларів, 550 тис. грн.

45-річний Юрій Камельчук із Шептицького (колишній Червонограда), заявив про вихід із партії «Слуга Народу» після перейменування Червонограда на Шептицький, назвавши це «актом дерадянізації через коліно».

Тетяна Камельчук керує благодійною організацією «Фонд родини Камельчуків», яка фігурує у справі переправлення ухилянтів за кордон.

НАБУ звинувачувало нардепа Юрія Камельчука у брехні в декларації, але його виправдав суд. Глава ВАКС скаржилася на Юрія Камельчука через втручання в роботу суду, також суд зобов’язав нардепа виплатити понад 50 тис. грн за матюки – Камельчук нецензурно обізвав керівника ДП «Львіввугілля». Нардеп потрапляв у скандал через неправильне паркування, а у 2020 році заявляв про шкідливість вакцинації.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.