Надскладна операція пройшла успішно

Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») провели надскладну операцію 13-річному підлітку, який від народження не міг нормально ходити в туалет через вроджену ваду сечової системи. Через виведений на живіт сечовід він змушений був всі ці роки носити памперс, тому не ходив в садочок, до школи, не міг спокійно гратися з друзями.

Сім’я хлопчика з іншого регіону. Про вроджену ваду сечової системи батьки дізналися, коли синові був місяць. У нього діагностували двобічний рефлюксуючий мегауретер із ураженням обох нирок, що призвело до ниркової недостатності. Місцеві лікарі разом із європейським спеціалістом видалити дитині одну нирку і вивели сечовід на шкіру, повідомили у медзакладі.

Операції зробили ще в грудному віці дитини. Тож хлопцеві всі ці роки доводилося носити памперс на животі, що значно обмежувало його соціальне життя: він не ходив в садочок, до школи, навчався лише онлайн, педагоги відвідували його вдома. У нього практично зникли самостійні сечовипускання.

Команда спеціалістів, яка повернула усмішку на обличчя підлітка

Усі ці роки батьки шукали допомоги і в Україні, і в Європі, але всюди чули відмову. Львівські урологи вирішили спробувати допомогти хлопцю і провести операцію з відновлення правильної анатомії сечових шляхів єдиної нирки.

«У дитини одна нирка, яка вже була значно пошкоджена від захворювання та попередніх операцій. Ризик небезпеки втручання був неймовірно високий. А повторні операції завжди несуть високі ризики через множинні рубці. Нам потрібно було працювати надзвичайно уважно та педантично. Це дуже складне втручання», – каже дитячий уролог Богдан Гижа.

До операційної команди увійшли досвідчені дитячі урологи Андрій Поцюрко, Богдан Гижа, Ігор Гримак, Данило Іваськевич, анестезіолог Зоряна Давиденко і операційна медсестра Галина Ших.

Операція пройшла успішно. Хлопчик тепер може нормально ходити в туалет і готується повернутися до школи. Після операції лікарі вперше побачили усмішку на його обличчі.