США знизили оцінку наданої Україні допомоги з 300 млрд до 100 млрд доларів під час переговорів щодо угоди про корисні копалини. Про це у середу, 16 квітня, повідомив Bloomberg із посиланням на джерела.

У повідомленні йдеться, що після раунду переговорів у Вашингтоні адміністрація президента США Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними джерел журналістів, сума знизилася з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів.

Відомо, що український уряд відмовився коментувати цю інформацію поки не буде підписано угоду.

«Але США все ще розглядають угоду як можливість відшкодувати витрати в Україні за рахунок прибутку з фонду, розмір якого в останньому проєкті все ще не вказано», – йдеться у матеріалі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше повідомив, що Україна запропонувала контрпропозицію під час переговорів, але обговорення деталей угоди ще тривають.

Президент Володимир Зеленський заявляв в інтерв’ю CBS News, що Україна загалом отримала від США допомоги на близько 100 млрд доларів.

«Якісь гроші йшли на транспортування тієї чи іншої техніки, і це отримували американські компанії-перевізники. Багато грошей із фінансування США залишились у Європі – вони фінансували ті чи інші офіси відповідних програм Сполучених Штатів», – розповів президент.

Нагадаємо, у п'ятницю 28 березня Зеленський заявив, що Україна офіційно отримала від США проєкт угоди про надра, однак він містив пункти, які раніше сторони вже відкидали.

Як раніше повідомляло агенство Bloomberg, новий проєкт поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою й газом, а також основними енергетичними активами країни. Крім цього, адміністрація президента США вимагає права першої пропозиції на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед переговорами сказав, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам сторін та не суперечити курсу України на євроінтеграцію.