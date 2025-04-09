Раніше Україна виробила свою позицію щодо угоди

Кабінет міністрів України виділив понад 100 млн грн із резервного фонду державного бюджету на консультації щодо процесів перемовин з США щодо укладення угоди про рідкісноземельні метали. Гроші отримають міністерство економіки та міністерство юстиції, йдеться в указі уряду від вівторка, 8 квітня.

Згідно з текстом указу, з резервного фонду бюджету виділять 113 млн грн на здійснення заходів пов’язаних із наданням консультаційних послуг. Гроші на консультації виділять на безповоротній основі.

З оголошеної суми Мінекономіки отримає 59 млн грн, а Мін’юст – 54 млн грн. Кошти мають спрямувати на оплату «консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови».

До 11 квітня міністерства мають затвердити перелік витрат щодо перемовин та підготовки проєкту угоди. До 15 квітня Мін’юст та Мінекономіки зобов’язані залучити консультантів. Зазначається, що консультації також стосуватимуться управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень.

Нагадаємо, 8 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна виробила свою позицію щодо угоди про рідкісноземельні метали та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону. За його словами, майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам сторін та не суперечити курсу України на євроінтеграцію.

Раніше, 28 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно отримала від США проєкт угоди про надра, однак він містив пункти, які раніше сторони вже відкидали. Президент підкреслив, що чекає конкретну рецензію юристів та зауважив, що частина пропозицій в угоді відсіється – зокрема, президент повідомив, що Україна не буде визнавати надану США допомогу як борг.

31 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський начебто намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів та пригрозив йому «великими проблемами», якщо той відмовиться підписувати її.