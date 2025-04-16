Зранку 16 квітня у російській Шуї пролунали вибухи

У середу 16 квітня, зранку місто Шуя в Іванівській області Росії атакували безпілотники. Там базується 112-та ракетна бригада росіян. Про це повідомили російські Telegram-канали Astra та Shot.

Зранку 16 квітня у російській Шуї пролунали вибухи. За даними мешканців, місто атакували щонайменше 5 безпілотників. Після атаки військова техніка перекрила частину вулиць, а місцевих жителів попросили не виходити на вулицю.

Оперативний штаб області підтвердив атаку БпЛА.

«На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. Відповідальні служби займаються ліквідацією наслідків», – йдеться у дописі.

Згідно з повідомленням Міноборони Росії, черговими засобами ППО було знищено 7 українських безпілотників.

«Загиблих немає, двом потерпілим надано медичну допомогу. Система оповіщення відпрацювала штатно. Евакуація не оголошувалась. Фахівці екстрених служб займаються ліквідацією наслідків», – зазначають у дописі.

За версією російських ЗМІ, ціллю атаки став пункт дислокації 112-ї ракетної бригади, яка кілька днів тому завдала удару по Сумах.

Місцерозташування 112-ї ракетної бригади

Аналітик Петро Андрющенко також повідомив, що місто Шуя зазнало дві хвилі атак – близько 03:00 та 08:30.

Ціллю був підрозділ 112-ї гвардійської ракетної бригади, озброєний комплексами «Іскандер». Потенційною ціллю також міг стати місцевий завод «Літмаш», який є одним із провідних металургійних підприємств Івановської області. Він спеціалізується на виробництві відливок з чавуну, сталі та кольорових сплавів.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, близько 10:15 російські військові вдарили по центральній частині Сум двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули 35 людей, ще 125 людей отримали поранення.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни завдали удару по місту балістичними ракетами типу «Іскандер-М». Обстріл здійснили російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжської та Курської областей Росії.

15 квітня Генштаб повідомив, що Сили оборони України уразили пункти дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії на Курщині.