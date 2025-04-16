Буковинця засудили до 15 років тюрми за сексуальне насильство над доньками. Про це у середу, 16 квітня, повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Прокурори у суді довели, що чоловік вчиняв сексуальне насильство стосовно трьох своїх малолітніх доньок.

Дівчат вилучили із сім’ї та помістили до дитячого притулку через невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. У результаті роботи з психологом встановлено, що батько вчиняв стосовно доньок дії сексуального характеру, що підтверджено обвинувальним вироком суду.

Свою вину буковинець визнав повністю. Суд визнав його винним у вчиненні сексуального насильства щодо дітей (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України) і засудив до 15 років позбавлення волі.