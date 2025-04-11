Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 57-річному рецидивісту за зґвалтування студентки. Зловмисник не лише вчинив сексуальне насильство, але звʼязав потерпілу і залишив у безпорадному стані, поки її не знайшла сестра. За скоєне йому призначили 10 років тюрми. Про це повідомила 10 квітня пресслужба прокуратури області.

Інцидент стався 26 жовтня цього року. За даними слідства, у день звільнення з тюрми 57-річний житель Хмельницького району прийшов до будинку своїх знайомих. Оскільки вдома нікого не було, він заліз туди через вікно.

«Помешкання у Хмельницькому орендувала 17-річна студентка. Коли вона повернулась додому, підозрюваний приставив до шиї дівчини кухонного ножа та зґвалтував. Після скоєного зв’язав їй руки та наказав не рухатись і мовчати», – зазначають правоохоронці.

Потерпілу врятувала сестра, яка прийшла перевірити чи все з нею добре, оскільки не могла додзвонитися. Побачивши зв’язану дівчину на ліжку, вона викликала поліцію.

Рецидивіста затримали та відправили під варту. Як зʼясувалося, його вже вісім разів притягали до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Під час судового розгляду справи він повністю заперечував свою причетність до злочину.

Проте суд визнав обвинуваченого винним у зґвалтуванні неповнолітньої та незаконному проникненні до житла (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України) й призначив десять років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.