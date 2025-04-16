Закваска для паски – це природна альтернатива промисловим дріжджам, яка використовується для бродіння тіста. Вона виготовляється шляхом ферментації борошна і води, без додавання дріжджів. Такий спосіб приготування забезпечує триваліше зберігання випічки та покращує її смак і структуру. Закваску потрібно заздалегідь підготувати та регулярно підгодовувати.

Інгредієнти:

борошно;

вода.

Спосіб приготування:

Першого дня змішуємо 20 г борошна та 20 мл води кімнатної температури в чистій скляній банці. Накриваємо її кришкою і залишаємо в теплому місці на 24 години, ділиться суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський.

Другого дня додаємо ще 20 г борошна та 20 мл води, перемішуємо і знову залишаємо на добу.

На третій день закваска може ще не проявляти активність, але вже починають з'являтися маленькі бульбашки. Знову додаємо 20 г борошна та 20 мл води.

На четвертий день закваска повинна почати розвивати запах і підніматися. Запах може бути різним – від кислинки, схожої на квашену капусту або кефір, до більш хімічного. Додаємо 40 г борошна і 40 мл води, залишаємо на 12 годин. Закваска має вирости вдвічі. Якщо цього не відбулося, можливо, варто спробувати інше борошно або почати знову.

Ввечері четвертого дня забираємо 40 г закваски, додаємо до неї 40 мл води та 40 г борошна і залишаємо на 12 годин. Решту закваски викидаємо.

На п'ятий день повторюємо підгодівлю: беремо 40 г закваски, додаємо 40 мл води та 40 г борошна. Залишаємо ще на 12 годин. Закваска має стати більш активною. Ввечері знову додаємо 40 г борошна та 40 мл води до 40 г закваски.

На шостий-сьомий день закваску можна перевірити: для цього змішуємо 15 г закваски, 75 г борошна і 75 мл води. Хороша закваска повинна «вирости» в 2,5-3 рази за 5-8 годин. Якщо температура в кімнаті прохолодна, процес може бути повільнішим.

Якщо закваска на восьмий-четвертий день ще не достатньо активна, продовжуйте її підгодовувати. Ідеально додавати до 10 г закваски 50 мл води і 50 г борошна щодня. Якщо в кімнаті тепло, можна використовувати пропорцію 1/6/6. Готову закваску можна зберігати в холодильнику до 2-3 тижнів без підгодівлі. Перед приготуванням хліба її потрібно підгодувати двічі за день, додаючи 20 г закваски, 40 г води і 40 г борошна.