Правоохоронці наразі встановлюють походження боєприпасів та зброї

Працівники Державного бюро розслідувань виявили в одному із гаражів Деснянського району Києва великий сховок зі зброєю. Власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько, інформує пресслужба ДБР в середу, 16 квітня.

Правоохоронці знийшли у сховку, зокрема:

понад 35 тис. патронів,

6 гранатометів,

6 БпЛА,

130 гранат,

90 ВОГів,

автомати,

снайперські гвинтівки,

ударно-дистанційні запали,

прилади для спостереження,

пістолети, протипіхотні міни тощо.

У ДБР повідомили, що наразі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання.

Правоохоронця та його батька затримали, їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років тюрми. Триває досудове розслідування.

Раніше ZAXID.NET писав, що суд конфіскував у рятувальника з Дрогобича сотні боєприпасів, які він зберігав з 2014 року. Увесь арсенал передали для потреб 125-ї окремої бригади ТрО.