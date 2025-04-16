У Києві правоохоронець зробив склад зброї та боєприпасів у гаражі
Фігурантам справи загрожує до 7 років тюрми
Працівники Державного бюро розслідувань виявили в одному із гаражів Деснянського району Києва великий сховок зі зброєю. Власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько, інформує пресслужба ДБР в середу, 16 квітня.
Правоохоронці знийшли у сховку, зокрема:
- понад 35 тис. патронів,
- 6 гранатометів,
- 6 БпЛА,
- 130 гранат,
- 90 ВОГів,
- автомати,
- снайперські гвинтівки,
- ударно-дистанційні запали,
- прилади для спостереження,
- пістолети, протипіхотні міни тощо.
У ДБР повідомили, що наразі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання.
Правоохоронця та його батька затримали, їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років тюрми. Триває досудове розслідування.
Раніше ZAXID.NET писав, що суд конфіскував у рятувальника з Дрогобича сотні боєприпасів, які він зберігав з 2014 року. Увесь арсенал передали для потреб 125-ї окремої бригади ТрО.