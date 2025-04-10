Ярмолинецький районний суд Хмельницької області виніс вирок солдату за привласнення військового майна. Під час перевезення зброї з одного складу на інший обвинувачений поцупив пістолети та приціли вартістю 230 тис. грн. За сконе йому призначили сім років тюрми.

Як йдеться у вироку від 7 квітня, 4 вересня 2024 року старший солдат військової частини на Хмельниччині перевозив зброю та амуніцію з одного складу на інший. Поки обвинуваченого ніхто не бачив, він вкрав три пістолети, один оптичний і два тактичні приціли, загальна вартість яких 230 405 грн.

Після виявлення крадіжки обвинувачений зізнався у скоєному і повернув зброю. Чоловік пояснив у суді, що поцупив речі для самозахисту в бойовій обстановці. Зазначив, що він є учасником бойових дій, добровільно мобілізувався в травні 2022 року, після чого брав участь у бойових діях на Сумському та Донецькому напрямках.

Суддя Ярослав Воєвідко визнав військовослужбовця винним за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна) КК України й призначив 7 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.