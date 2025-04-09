У липні 2024 року обвинувачений під наркотиками наздогнав автомобіль колишньої співмешканки і напав на неї

Старосинявський районний суд виніс вирок 22-річному хмельничанину за напад на колишню дівчину та викрадення її автомобіля. За скоєне чоловіку призначили 8,5 років тюрми. Про це повідомила 9 квітня пресслужба прокуратури Хмельницької області.

За даними слідства, у липні 2024 року чоловік у стані наркотичного сп’яніння наздогнав і зупинив на дорозі автомобіль своєї колишньої співмешканки. Коли 22-річна дівчина вийшла з легковика, він напав на неї, побив, забрав мобільний телефон і 5000 грн.

Зловмисник сів в авто потерпілої та втік. Очевидці події допомогли викликати поліцію, яка розшукала нападника.

Обвинувачений заперечив свою провину, проте суд визнав його винним у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану, та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 289 КК України). Чоловіку призначили 8,5 років тюрми із конфіскацією майна. Також суд зобов’язав стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої майнову та моральну шкоду в розмірі 29 тис. грн.