За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розтиснули деформовані конструкції автомобіля та вивільнили тіло загиблого чоловіка

У вівторок, 15 квітня, у Дрогобичі сталася ДТП. Рятувальники деблокували загиблого водія автомобіля Volkswagen Раssat. Про це повідомили у ГУ ДСНС Львівщини у Львівській області.

«15 квітня рятувальники отримали повідомлення про те, що в м. Дрогобич на вул. Стрийська відбулось зіткнення вантажного автомобіля КАМАЗ та легкового автомобіля Volkswagen Раssat B5 та є затиснуті люди, які потребують допомоги», – йдеться в повідомленні рятувальників.

На момент прибуття надзвичайників до місця події, в легковому автомобілі знаходився затиснутий водій – 24-річний чоловік, який від отриманих травм загинув. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розтиснули деформовані конструкції автомобіля та вивільнили тіло загиблого чоловіка.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення аварії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомили у поліції Львівщини, у ДТП також травмулася 36-річна мешканка Дрогобича, пасажирка легкового автомобіля, її госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.