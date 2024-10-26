У Грузії 26 жовтня відбулись парламентські вибори

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулись парламентські вибори. Їх називають історичними, адже результати призведуть або до євроінтеграції країни або наблизять її до Росії. Після закриття виборчих дільниць екзитполи опублікували протилежні результати виборів.

Як повідомив грузинський сайт SOVA, телеканал Formula оприлюднив результати екзитполу, який проводила американська компанія Edison Research. Наведені дані свідчать про те, що опозиційні сили сукупно отримали 51,9% голосів, водночас керівну партію «Грузинська мрія» підтримали 40,9% виборців.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у соцмережі Х прокоментувала результати екзитполу: «Європейська Грузія перемагає з 52% попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори [...] Грузія продемонструвала демократію, європейськість і зрілість… Я пишаюся і впевнена у нашому європейському майбутньому!».

Водночас, передає Deutsche Welle, телеканал Imedi опублікував дані, відповідно до яких правлячу партію «Грузинська мрія» підтримали 56,1% виборців, а три опозиційні блоки, що подолали поріг у 5% для проходу до парламенту, отримали 31,2% голосів.

Крім того, опозиційний канал Mtavari оприлюднив опитування, яке також показало інші результати: 42% виборців підтримали «Грузинську мрію», тоді як опозиція набрала 48% голосів.

Зазначимо, що станом на 22:00 (21:00 за Києвом) Центральна виборча комісія Грузії опрацювала 70,9% бюлетенів. За попередніми даними, із результатом 52,9% голосів лідирує партія «Грузинська мрія», разом з нею до парламенту проходять ще чотири опозиційні політичні групи:

«Коаліція за зміни» – 11,9%;

«Єдність» – 9, 79%;

«Сильна Грузія» – 9,05%;

«Гахарія – За Грузію» – 8,26%.

До слова, що протягом дня на виборчих дільницях у Грузії фіксували порушення. Відомо про два випадки вкиду бюлетенів у місті Марнеулі. Крім того, на одній із виборчих дільниць у Тбілісі сталася бійка.

Як повідомляв ZAXID.NET, о 08:00 (07:00 за Києвом) у Грузії відкрились 3044 виборчих дільниць, водночас за кордоном працювало 67 дільниць у 53 містах 42 країн.

Нагадаємо, 20 жовтня, за шість днів до парламентських виборів, у Тбілісі відбулась масштабна акція на підтримку євроінтеграції. Тисячі людей зібралися на площі Свободи, мітинг проходив під гаслом «Грузія обирає Євросоюз».