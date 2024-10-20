У Грузії проходить масштабний мітинг

У неділю, 20 жовтня, у столиці Грузії Тбілісі відбувається масштабний проєвропейський марш під гаслом «Грузія обирає Євросоюз». Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Грузини, які хочуть, щоб Грузія вступила до Євросоюзу зібралися на п’ятьох локаціях у столиці, а потім вони маршем вирушили до площі Свободи, де о 19:00 (18:00 за Києвом) розпочалась масштабна акція.

A river of people in Tbilisi today, as the country will vote in its historic election in six days. People took to the streets to demonstrate that the only future they envision is with the EU! pic.twitter.com/eBDNq0OVRN — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) October 20, 2024

Як зазначає «Эхо Кавказа», акцію організували неурядові організації, яких підтримали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії. Зокрема, як пише SOVA, участь у марші взяли члени та прихильники коаліції «Сильна Грузія» («Лело», «Для народу», «Громадяни», «Площа свободи») та колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі.

Люди вийшли на акцію з прапорами Євросоюзу, Грузії та України.

Прапор України на марші у Грузії

Як пише SOVA, під час акції Саломе Зурабішвілі звернулась до президента України Володимира Зеленського: «Ми знаємо, що він бореться за нас, і буде переможцем. І ми разом увійдемо до Європи».

До слова, акція за євроінтеграцію Грузії відбувається напередодні парламентських виборів, які заплановані на 26 жовтня. Зазначається, що раніше Саломе Зурабішвілі заявляла, що для продовження євроінтеграції Грузії люди мають підтримати на виборах проєвропейські опозиційні партії: «Єдність – Національний рух», «Коаліція за зміни», об’єднання «Сильна Грузія», «Ґахарія за Грузію».

До цього Саломе Зурабішвілі ініціювала підписання з цими партіями «Грузинської хартії» – план дій, метою якого є об’єднання проєвропейської опозиції як противагу проросійському уряду на парламентських виборах 26 жовтня. «Грузинська хартія», зокрема, передбачає скасування закону про «іноагентів».

Нагадаємо, на початку липня посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що Європейський союз призупинив процес вступу Грузії до блоку. До цього призвело ухвалення так званого закону про «іноагентів».

28 травня парламент Грузії остаточно схвалив законопроєкт про «іноагентів» в обхід вето президентки та попри масові протести й застереження з боку західних держав щодо порушення євроінтеграційного законодавства.

Згодом США запровадили санкції проти головуючої партії «Грузинська мрія», яка просувала цей закон.

Грузинський закон про «іноагентів» схожий на російський, він передбачає, що ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, зобов’язані повідомляти, що вони «агенти іноземного впливу».