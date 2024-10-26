На виборах партія «Грузинська мрія» протистоїть кільком опозиційним блокам

У суботу, 26 жовтня, у Грузії стартувало голосування на парламентських виборах. Їх вважатимуть дійсними за будь-якої явки. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, серед яких «Новости-Грузия».

Сьогодні о 8:00 за місцевим часом в Грузії відкрились виборчі дільниці. Свій голос громадяни зможуть віддати до 20:00. Загалом у країні відкрили 3044 дільниць, тоді як за кордоном 67 виборчих дільниць працюватимуть у 53 містах 42 країн.

На виборах змагаються 18 партій, аби потрапити до парламенту їм потрібно подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Важливо, що парламент нового скликання вперше обирають не за змішаною, а повністю за пропорційною системою.

На виборах партія «Грузинська мрія», яка перебуває при владі з 2012 року, протистоїть кільком опозиційним блокам, що виступають за інтеграцію з Заходом. Грузинський опозиційний телеканал «Мтаварі» 23 жовтня повідомляв, що згідно з опитуванням мешканців, «Грузинську Мрію» підтримують 35%. Серед інших партій підтримка грузинами розділилась наступним чином:

«Коаліція за зміни – Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа» – 19%;

«Єдність» – 16%;

«Сильна Грузія» – 9%;

«Гахарія – За Грузію» – 8%;

«Гірчі» – 3%;

Інші партії – 10%.

Також на цих виборах вперше в Грузії використають нову електронну систему підрахунку голосів, результати мають стати відомими через одну-дві години після закриття виборчих дільниць.

Нагадаємо, провладна партія Грузії зманіпулювала темою війни в Україні для агітації виборців. На агітаційних банерах урядової партії ліворуч зображені міста, будівлі та церкви, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну. Зокрема розмістили зображення розбомбленого росіянами Маріупольського театру з передвиборчими номерами опозиції та написом «Ні війні!».

Українські дипломати відреагували на агітаційні банери та назвали грузинський уряд «ксероксом Кремля».