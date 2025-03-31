Піділок з дитячими хірургами, які його оперували

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно видалили 14-річному мешканцю Шептицього кісту очеревини, розміром як апельсин. Кіста виникла на хребті, поруч з нижньою порожнистою веною, тож операція була ризикована.

Підліток звернувся до приймального відділення лікарні «Охматдит» зі скаргами на біль у животі. Під час УЗД органів черевної порожнини фахівці не виявили гострої хірургічної патології, але побачили кістозне утворення в черевній порожнині, розмірами 8 на 8 см, що відповідало розміру апельсина. Для точнішого діагнозу пацієнту зробили комп’ютерну томографію, на якій виявили утвір у проксимальній частині кореня брижі тонкого кишківника, повідомили в понеділок, 31 березня, у медзакладі.

«Під час діагностичної лапароскопії ми з’ясували, що утвір не з брижі тонкого кишківника, а з-за очеревини. Він був розташований на хребті, поряд із порожнистою веною», – каже дитячий хірург, керівник Клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії Ігор Гулавський.

Пацієнта потрібно було оперувати. До операційної команди увійшли дитячі хірурги Богдан Мальований, Ігор Гулавський, Назарій Гаврилишин, Соломія Ковч, анестезіолог Віра Приймакова і операційна медсестра Оксана Титар.

Підлітку зробили лапаротомію – відкриту операцію, під час якої хірурги успішно видалили утвір, не пошкодивши жодних магістральних судин.

«Це було складне і надзвичайно делікатне втручання, утвір потрібно було видалити, не пошкодивши нижньої порожнистої вени. Операція тривала дві години і минула успішно», – додає Ігор Гулавський.

Гістологічне дослідження показало, що це – доброякісна кіста очеревини. Пацієнта на третій день після операції виписали з лікарні. Через місяць йому проведуть контрольне УЗД. Після остаточного одужання хлопець зможе відновити заняття з карате.