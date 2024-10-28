Акція протесту під парламентом Грузії, 28 жовтня 2024 рік

У понеділок, 28 жовтня, тисячі протестувальників зібрались під парламентом Грузії, щоб висловити незгоду з офіційними результатами парламентських виборів. Про це повідомляє грузинська служба «Радіо Свободи».

Під час свого виступу перед демонстрантами президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це голосування «російським» і «повністю сфальсифікованим». Президентка та чотири опозиційні партії відмовились визнавати результати виборів, заявляючи, що правляча проросійська партія «Грузинська мрія» привласнила голоси виборців.

«Ви не програли вибори. Вони вкрали ваш голос і намагалися вкрасти ваше майбутнє, але ніхто не має права цього робити, і ви нікому цього не дозволите!» – сказала Зурабішвілі. Вона також пообіцяла захищати шлях нації Південного Кавказу до Європи.

Як повідомляє «Ехо Кавказу», один із лідерів опозиційної партії «Єдність – Національний рух» Георгій Вашадзе заявив, що повторні вибори має організувати «міжнародна адміністрація». Також він зазначив, що опозиційні депутати, чиї партії подолали виборчий бар’єр, відмовляються від усіх мандатів і анульовують свої списки допоки не відбудуться перевибори.

Своєю чергою прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив опозицію в спробах «похитнути конституційний лад» країни й відмові визнати поразку. Вочевидь натякаючи на закон про «іноземний вплив», посадовець звинуватив опозицію в тому, що вона стоїть за прозахідними неурядовими організаціями. Утім Кобахідзе сказав, що його уряд залишається відданим європейській інтеграції.

ЗМІ також повідомляли, що натовп демонстрантів освистав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який прибув до Тбілісі, щоб висловити підтримку «Грузинської мрії». Політик, імовірно, зупинився в готелі, де перед початком мітингу проходила зустріч лідерів опозиції з представниками дипломатичного корпусу, зазначає «Ехо Кавказу». Зауважимо, що угорський прем'єр був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.

️In #Tbilisi, protesters booed Hungarian Prime Minister @PM_ViktorOrban as he left his hotel to meet with @PM_Kobakhidze.

️The demonstrators are protesting election rigging by #Georgia’s ruling party in the recent elections.#GEOElections2024 #GeorgiaElections pic.twitter.com/HWJ1fihoVa — Netgazeti (@netgazeti) October 28, 2024

Парламентські вибори у Грузії

Парламентські вибори у Грузії відбулись у суботу, 26 жовтня. Протягом дня на виборчих дільницях фіксували порушення. Зокрема відомо про щонайменше два випадки вкиду бюлетенів. Окрім того, біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталася бійка.

Після закриття виборчих дільниць провладний телеканал Imedi заявляв про перемогу панівної проросійської партії «Грузинська мрія». Водночас опозиційні ресурси, а також американська компанії Edison Research, повідомили, що опозиційні сили сукупно отримали 51,9% голосів.

За даними ЦВК Грузії, партія влади «Грузинська мрія» здобула 53,93% голосів. Далі голоси виборців розділись таким чином між чотирма опозиційними групами:

«Коаліція за зміни» – 11,04%;

«Єдність – Національний рух» – 10,17%;

«Сильна Грузія» – 8,8%;

«Гахарія за Грузію» – 7,8%.

У відповідь на офіційні результати парламентських виборів президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає їхньої правдивості. За її словами, результати були сфальсифіковані під впливом Росії. Також президентка закликала жителів Грузії вийти на мітинг.