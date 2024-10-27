Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати парламентських виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає офіційні результати парламентських виробів. За її словами, результати були сфальсифіковані під впливом Росії. Про це у неділю, 27 жовтня, повідомило «Эхо Кавказа».

«Я не визнаю цих виборів. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала до країни не для цього. Наші пращури не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може відібрати у Грузії європейське майбутнє», – цитує «Эхо Кавказа» Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, ЦВК Грузії опублікувала попередні результати голосування на парламентських виборах, згідно з якими партія влади «Грузинська мрія – Демократична Грузія» здобула 54,273%.

Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає ці вибори «російськими». За її словами, жителі Грузії стали жертвами російської спецоперації. Вона також звинуватила владу у «конфіскації» голосів виборців та наголосила, що громадян позбавили прав, забезпечених конституцією, – право вибору. Президентка країни закликала людей у понеділок, 28 жовтня, о 19:00 вийти на мітинг на центральній площі Тбілісі.

«Ми повинні встати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори, не терпимо Росію та її вторгнення до Грузії у такій формі. Ми стоятимемо разом. Ви зі мною та я з ними. Я хотіла б покликати вас усіх на площу Руставелі завтра, о 19:00, щоб ми могли разом сказати, оголосити всьому світу, що ми не визнаємо ці вибори, ми захищаємо конституційне право», – заявила Саломе Зурабішвілі.

Глава Грузії також звернулась до міжнародної спільноти, закликавши її стати на захист грузинського народу.

«Я закликаю наших міжнародних партнерів захистити Грузію, стоячи на боці народу, а не нелегітимного уряду. Так само, як ви виступили проти російського закону, ми знову просимо вас підтримати нас. Ці вибори нелегітимні, і ніщо цього не змінить», – заявила президентка Грузії.

Як повідомила «Європейська правда», вдень неділі, 27 жовтня, парламентарі Європи та Канади зробили спільну заяву щодо виборів у Грузії. Вони закликали Євросоюз не визнавати вибори у Грузії та запровадити персональні санкції. Парламентарі вважають, що ці вибори не були вільними та справедливими. Заяву підписали голови комітетів у закордонних та європейських справах Німеччини, Литви, Естонії, Латвії, Ірландії, України, Польщі, Канади, а також віцеспікер парламенту Швеції і один євродепутат.

Парламентські вибори у Грузії

Парламентські вибори у Грузії відбулись у суботу, 26 жовтня. Загалом у країні працювало 3044 виборчих дільниць, за кордоном – 67 дільниць у 53 містах 42 країн. Протягом дня на виборчих дільницях фіксували порушення. Зокрема, відомо про щонайменше два випадки вкиду бюлетенів. Крім того, біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталася бійка.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи оприлюднили протилежні результати голосування. Провладний телеканал Imedi заявляв про перемогу панівної проросійської партії «Грузинська мрія». Водночас опозиційні ресурси, а також американська компанії Edison Research повідомила, що опозиційні сили сукупно отримали 51,9% голосів.

Вранці неділі, 27 жовтня, обробивши понад 99% бюлетенів, Центральна виборча комісія повідомила, що із результатом 54,273% голосів лідирує проросійська партія «Грузинська мрія».