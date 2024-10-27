На виборчих дільницях за кордоном більшість голосів віддали «Коаліції за зміни»

За попередніми результатами голосування на парламентських виборах, владна партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» отримала 54,273% голосів. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Грузії.

Центральна виборча комісія Грузії станом на ранок 27 жовтня підрахувала 99,164% голосів від загальної кількості. Згідно з попередніми результатами, проросійська партія «Грузинська мрія» лідирує з 1 млн 114 тис. 936 голосів, що становить 54,273%. Далі вибір грузин розділився наступним чином:

«Коаліція за зміни» 10,806% голосів виборців (221 992);

«Єдність – Національний рух» – 10,094% (207 353);

«Сильна Грузія» – 8,752% (179 795 голосів);

«Гахарія за Грузію» – 7,75% (159 204).

Тоді як на 52 виборчих дільницях за кордоном, 29,076% голосів виборці віддали «Коаліції за зміни», «Єдність – Національний рух» – 20,839%, «Грузинська мрія» – 17,735%.

Втім у Грузії дві партії заявили про невизнання результатів. «Ехо Кавказу» пише, що мова йде про партію експрезидента Михайла Саакашвілі «Єдність-Національний рух» та «Коаліція за зміни». Зокрема, лідерка останньої партії Ніка Гварамія зазначила, що «Грузинська мрія» здійснює конституційний переворот.

Доповнено о 12:30. Станом на 12:30 Центральна виборча комісія підрахувала 99,6% голосів. Згідно з результатами:

«Грузинська мрія» отримала підтримку 54,08% виборців,

«Коаліція за зміни» – 10,92%

«Єдність – Національний рух» – 10,12%

«Сильна Грузія» – 8,78%

«Гахарія за Грузію» – 7,76%.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори. Їх називають історичними, адже результати призведуть або до євроінтеграції країни або наблизять її до Росії.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи 26 жовтня опублікували протилежні результати виборів.