Роберт Горват є депутатом Верховної Ради України двох скликань

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Роберт Горват опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 28 березня.

Роберт Горват задекларував 729 тис. грн зарплати у Верховній Раді. На банківських рахунках народного депутата розміщено 337 тис. грн. Ще 400 тис. грн, 70 тис. доларів і 20 тис. євро він тримає готівкою.

У власності Роберта Горвата три земельні ділянки у селі Тур’я Ремета загальною площею близько 1,5 га, квартира в Ужгороді площею 65,9 м2 і Lexus ES 350 2008 року випуску. Ця інформація присутня і в декларації політика за 2023 рік.

Дружина нардепа Ольга Горват задекларувала 3 млн грн доходу від підприємницької діяльності. На банківських рахунках у неї 46 тис. грн, ще 350 тис. грн, 10 тис. євро і 10 тис. доларів вона тримає готівкою. В її власності залишається Lexus CT200h 2019 року випуску і вартістю 670,3 тис. грн.

Донька народного депутата Агнеса Горват, якій належать частки в компаніях «Агропром Закарпаття», «Закарпатвапняк» і «Континент», а також фірма «Фундук Закарпаття», супермаркет «Дастор» і ТОВ «Грін Філд Плюс», заробила у 2024 році 5,5 млн грн. На рахунках в Агнеси Горват 10 тис. грн, ще 270 тис. грн, 31 тис. доларів та 34 тис. євро вона тримає готівкою.

У власності Агнеси Горват будинок з земельною ділянкою і квартира в Ужгороді загальною вартістю понад 1,6 млн грн та Škoda Octavia A5 2010 року випуску за 125 тис. грн. Також вона користується Škoda SuperB 2022 року випуску свого супермаркету.

У 2024 році донька нардепа стала власницею 11 земельних ділянок в Ужгородському районі загальною площею 9 гектарів і вартістю 352 тис. грн.

Нагадаємо, Роберт Горват є депутатом Верховної Ради України двох скликань. Член депутатської групи «Довіра», раніше був членом фракції БПП. У жовтні 2023 року йому повідомили про підозру у привласненні сотень гектарів землі, а в листопаді – призначили 26,8 млн грн застави. 19 січня 2024 року САП завершила досудове розслідування справи Роберта Горвата. Йому загрожує від 7 до 12 років в’язниці.